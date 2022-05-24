Границы особо охраняемой территории утвердили в Калужской области

В Калужской области утвердили границы особо охраняемой территории памятника природы регионального значения «Парк усадьбы в деревне Прилепы Куйбышевского района». Ее площадь составляет 8 га.

Парк является частью усадьбы зажиточного крестьянина, поясняет газета «Весть». В нем сохранились фрагменты липовых посадок начала XX века, березняков и ольхово-ивово-тополевые леса по долине ручья.

Ранее сообщалось, что из Орловской области в Калужскую под контролем управления Россельхознадзора отправили 53 тыс. саженцев яблонь. Из этого посадочного материала заложат интенсивный сад. Посадки проведет фермерское хозяйство, которым владеет индивидуальный предприниматель.