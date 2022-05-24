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Собянин снизил ставку по льготным кредитам для промышленности

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о снижении ставки по льготным кредитам для промышленности и строительства до 9%. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба градоначальника.

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«Правительство Москвы снизит ставку по льготным кредитам для предприятий и организаций реального сектора экономики с 11 до 9%, для предприятий строительной отрасли — с 12 до 9%. Ставки изменятся как для новых заемщиков, так и по одобренным ранее кредитам», — говорится в сообщении. Отмечается, что Собянин уже подписал соответствующее постановление.

Программу льготного кредитования предприятий приняли в марте 2022 года как антикризисную меру, чтобы смягчить последствия резкого роста ставок по коммерческим кредитам. Тогда на субсидирование ставок из городского бюджета выделили 20 млрд рублей.

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В пресс-службе мэра столицы напомнили, что льготные кредиты на пополнение оборотных средств в объеме до 500 млн рублей могут получить московские предприятия и организации, работающие в отраслях обрабатывающей промышленности, образования, здравоохранения, предоставления гостиничных и социальных услуг, общественного питания и др. При этом компания (получатель кредита) должна быть зарегистрирована в столице, работать не менее двух лет, а также не находиться в процессе банкротства и не иметь задолженности по налогам в том числе.

«Промышленные предприятия также могут получить поддержку на реализацию инвестиционных проектов. В этом случае максимальный размер кредита — до 1 млрд рублей. Льготные кредиты застройщикам выдают на реализацию проектов строительства или реконструкции нежилой недвижимости», — говорится в сообщении.

В этом случае инвестор также должен быть зарегистрирован в Москве, работать на территории города, иметь земельный участок в собственности или на праве долгосрочной аренды, а также разрешение на строительство.

19 мая стало известно, что правительство России запустит программу льготного кредитования для бизнеса на закупки приоритетных импортных товаров. Стоимость кредитов будет рассчитываться по формуле 30% от ключевой ставки Центробанка плюс 3 процентных пункта. Как отметил премьер-министр страны Михаил Мишустин, в текущих условиях это немногим больше 7%.

27 апреля в Москве стартовала программа субсидирования ставки по договорам факторинга для малого и среднего бизнеса. Мера поддержки предусматривает льготное финансирование предпринимателя в течение одного года при портфеле не более 100 млн рублей. Главные условия — статус малого или среднего предприятия и регистрация в качестве налогоплательщика на территории Москвы.

21 марта Собянин анонсировал запуск программы льготного кредитования предприятий пищевой промышленности в Москве.

10 марта мэр столицы заявил, что правительство Москвы отмечает нарастание санкционного давления, однако обрушить столичную экономику не удастся.

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