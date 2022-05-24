Попова рассказала о возникновении оспы обезьян

Все недавние случаи заболевания оспой обезьян вызваны западноафриканским вариантом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова 24 мая.

«Все случаи оспы обезьян, которые сегодня уже описаны, именно этой ситуации, которая развивается с начала мая на различных континентах, вызваны так называемым западноафриканским вариантом оспы обезьян. К характеристикам именно этого варианта оспы обезьян относится то, что он менее патогенен», — сказала она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Также Попова сообщила, что люди, которые были привиты от натуральной оспы, могут заразиться оспой обезьян, но шансов заболеть меньше.

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«Те, кто родился в СССР и был привит от оспы, всё равно могут заразиться. Но ученые говорят, что те, кто привит, имеют меньше шансов заболеть», — добавила она.

Накануне в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России в настоящее время не выявлено случаев инфицирования оспой обезьян. Ведомство усилило санитарный контроль на границе, чтобы не допустить завоза вирусной инфекции в РФ.

21 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила информацию о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян из 12 неэндемичных государств — участников организации.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая встречается преимущественно в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Инкубационный период чаще всего составляет 7–14 дней. Симптомы такого вируса менее тяжелые, чем у натуральной оспы. К ним относятся лихорадка, мышечные боли, озноб, увеличение лимфатических узлов. Лицо заболевшего покрывается сыпью. Болезнь может длиться от двух до четырех недель.