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Попова рассказала о возникновении оспы обезьян

Попова: все недавние случаи заболевания оспой обезьян вызваны западноафриканским вариантом
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Фото: Global Look press/AAndrew Gal
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Все недавние случаи заболевания оспой обезьян вызваны западноафриканским вариантом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова 24 мая.

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«Все случаи оспы обезьян, которые сегодня уже описаны, именно этой ситуации, которая развивается с начала мая на различных континентах, вызваны так называемым западноафриканским вариантом оспы обезьян. К характеристикам именно этого варианта оспы обезьян относится то, что он менее патогенен», — сказала она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Также Попова сообщила, что люди, которые были привиты от натуральной оспы, могут заразиться оспой обезьян, но шансов заболеть меньше.

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«Те, кто родился в СССР и был привит от оспы, всё равно могут заразиться. Но ученые говорят, что те, кто привит, имеют меньше шансов заболеть», — добавила она.

Накануне в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России в настоящее время не выявлено случаев инфицирования оспой обезьян. Ведомство усилило санитарный контроль на границе, чтобы не допустить завоза вирусной инфекции в РФ.

21 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила информацию о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян из 12 неэндемичных государств — участников организации.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая встречается преимущественно в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Инкубационный период чаще всего составляет 7–14 дней. Симптомы такого вируса менее тяжелые, чем у натуральной оспы. К ним относятся лихорадка, мышечные боли, озноб, увеличение лимфатических узлов. Лицо заболевшего покрывается сыпью. Болезнь может длиться от двух до четырех недель.

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