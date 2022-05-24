Крупный пожар уничтожил несколько строений в Тверской области

В Торжокском районе Тверской области крупный пожар уничтожил несколько строений. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Во вторник, 24 мая, в 11:05 в ведомство поступила информация о возгорании на территории деревни Замушье. По данным «Тверских ведомостей», сгорели два жилых дома и четыре дачных строения.

В 12:15 была объявлена локализация пожара. Спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. На месте продолжают работать 18 человек и пять единиц техники.

6 мая на территории Омской области было зафиксировано сразу 155 пожаров. В восьми населенных пунктах выгорело 143 домовладения. По факту произошедшего было возбуждено четыре уголовных дела, одно из них — в отношении мэра города Называевска.