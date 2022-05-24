Жару до +30 градусов прогнозируют в Ханты-Мансийском автономном округе

Синоптики прогнозируют значительное повышение температуры в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Воздух прогреется до +30 градусов 25 мая.

Наиболее высокая температура ожидается в южной части региона. На остальной территории синоптики прогнозируют +20…+25 градусов. Об этом пишет Muksun.fm.

Несмотря на потепление, в ХМАО ожидаются дожди с грозой. В отдельных районах ветер усилится до 14 м/с.

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26 мая в регионе вновь возможны грозы с порывами ветра до 18 м/с. Высокая температура воздуха сохранится.

Ранее синоптики спрогнозировали пыльные бури в Омской области. Концентрация пыли на юге региона может достигнуть 40 г на кубометр.