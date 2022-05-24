В Госдуме назвали античеловечным предложение Верховной рады убивать дезертиров

Внесенный в Верховную раду Украины законопроект, по которому украинским офицерам могут разрешить убивать дезертиров, — античеловечная инициатива, которая обнажает фашистское лицо киевского режима. Об этом во вторник, 24 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев.

«Очередная античеловечная инициатива украинских законодателей показывает, что киевский режим окончательно срастается с русофобским Западом и обнажает свое фашистское лицо. США наплевать на украинских солдат, теперь это открыто заявляется через депутатов рады. По сути, Запад издевательски дает понять, что мир не рассматривает украинцев как особенных людей, ради которых кто-то чем-то будет жертвовать», — подчеркнул он.

По словам депутата, для коллективного Запада украинские солдаты являются расходным материалом, в которых людей никто не видит.

Реклама

Соответствующий законопроект внесла депутат Верховной рады, член партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая. На данный момент в документе указано, что «в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему». Проектом же предлагается исключить из документа последнюю часть фразы — «при этом не причиняя смерти военнослужащему».

20 мая из документов стало известно, что с начала российской специальной военной операции по защите Донбасса украинские военные дезертируют на южном направлении. В списках указаны имена более 40 украинских военнослужащих.

В середине февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».