Захарова оценила заявление премьера Нидерландов о сроках членства Украины в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала 24 мая известным выражением заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о небольших шансах Украины получить в скором времени статус кандидата на вступление в ЕС.

«Много слов потратил премьер Нидерландов на объяснение очевидного: обещать — не значит выходить замуж. В устаревшем варианте — жениться», — написала она в своем Telegram-канале.

Соответствующее заявление премьер Нидерландов сделал 23 мая, о чем сообщило издание NL Times. Тогда Рютте заявил, что идея вступления Украины в Евросоюз не нравится многим странам, входящим в это объединение. Премьер также отмечал, что предоставление Киеву этого статуса будет несправедливым по отношению к балканским странам, которые все еще его ждут. Кроме того, по его мнению, заявления лидеров ЕС о том, что Украина является частью европейской семьи, были больше «эмоциональными», чем «юридическими».

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22 мая министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько десятилетий с учетом требований, которые предъявляет ЕС к претендующим на вступление государствам.

19 мая в Совфеде РФ порекомендовали украинцам распрощаться с иллюзиями насчет вступления Украины в Евросоюз и сосредоточиться на исправлении ситуации внутри страны, потому как ЕС не горит желанием принимать украинскую сторону в свой состав.

При этом 12 мая в МИД Франции заявили, что заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят на саммите объединения в июне.

30 апреля Украина передала в ЕС уже вторую заполненную часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС и надеется в июне получить ответ.

10 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что обычно процесс вступления страны в Евросоюз занимает годы, однако ситуация с Украиной экстраординарная. Страна, без сомнения, является частью европейской семьи, отметила политик.

28 февраля украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.