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Шойгу заявил о замедлении наступления на Украине ради эвакуации населения

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Наступление Вооруженных сил (ВС) РФ замедляется в ходе спецоперации по защите Донбасса сознательно, чтобы обеспечить эвакуацию мирного населения. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на заседании совета министров обороны ОДКБ во вторник, 24 мая.

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«Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — приводит слова главы военного ведомства телеканал «Звезда».

При этом министр обороны подчеркнул, что российские военные, в отличие от ВСУ, не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, где могут находиться обычные граждане. Также он отметил, что выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием.

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Кроме этого, Шойгу заявил, что Россия продолжит проведение спецоперации, несмотря на санкционное давление и поддержку Киева со стороны Запада, до полного выполнения всех задач, передает RT.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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