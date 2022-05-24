Шойгу заявил о замедлении наступления на Украине ради эвакуации населения

Наступление Вооруженных сил (ВС) РФ замедляется в ходе спецоперации по защите Донбасса сознательно, чтобы обеспечить эвакуацию мирного населения. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на заседании совета министров обороны ОДКБ во вторник, 24 мая.

«Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — приводит слова главы военного ведомства телеканал «Звезда».

При этом министр обороны подчеркнул, что российские военные, в отличие от ВСУ, не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, где могут находиться обычные граждане. Также он отметил, что выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием.

Реклама

Кроме этого, Шойгу заявил, что Россия продолжит проведение спецоперации, несмотря на санкционное давление и поддержку Киева со стороны Запада, до полного выполнения всех задач, передает RT.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».