Легковушка столкнулась с мотовозом на железной дороге в Коми

В Усть-Вымском районе Республики Коми на железнодорожных путях столкнулись мотовоз и легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Инцидент произошел днем 23 мая на перегоне Вежайка — Еринь. Машинист вовремя заметил легковое авто, выезжающее на переезд под запрещающие знаки. Он подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

От удара легковушку отбросило на обочину. Мотовоз получил незначительные повреждения. Пострадавших и погибших нет, пишет ИА «Комиинформ».

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Причиной ДТП стало нарушение правил пересечения железной дороги водителем автомобиля.

С начала 2022 года на переездах, находящихся в ведении Северной железной дороги, зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий. Пострадали три человека. За аналогичный период 2021-го произошло три ДТП.