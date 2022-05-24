Легковушка столкнулась с мотовозом на железной дороге в Коми
В Усть-Вымском районе Республики Коми на железнодорожных путях столкнулись мотовоз и легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.
Инцидент произошел днем 23 мая на перегоне Вежайка — Еринь. Машинист вовремя заметил легковое авто, выезжающее на переезд под запрещающие знаки. Он подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
От удара легковушку отбросило на обочину. Мотовоз получил незначительные повреждения. Пострадавших и погибших нет, пишет ИА «Комиинформ».
Причиной ДТП стало нарушение правил пересечения железной дороги водителем автомобиля.
С начала 2022 года на переездах, находящихся в ведении Северной железной дороги, зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий. Пострадали три человека. За аналогичный период 2021-го произошло три ДТП.