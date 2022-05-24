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Российские военные восстановят подорванный ВСУ в Донбассе железнодорожный мост

Российские военнослужащие приступили к восстановлению железнодорожного моста в Донбассе
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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские специалисты ремонтно-восстановительных подразделений обеспечивают восстановление транспортной инфраструктуры освобожденных в ходе спецоперации по защите Донбасса населенных пунктов. Видео с кадрами работы специалистов опубликовало во вторник, 24 мая, Минобороны России.

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Сводное подразделение железнодорожников Центрального военного округа на первом этапе работ проводит трамбовку насыпи, укладку рельсового полотна и досыпает щебеночную подушку, разрушенную авиаударом ВСУ.

«Для обрушения и демонтажа элементов моста специалисты инженерно-саперных подразделений ЦВО проводят точечные подрывы несущих металлоконструкций», — говорится в сообщении.

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Далее российским военнослужащим будет необходимо распилить несущие конструкции моста и, очистив русло реки, навести новую рельсовую переправу.

Командир ремонтно-восстановительного подразделения Николай рассказал, что, отступая, противники разрушили железнодорожный мост и подходы к нему.

«На данном этапе производятся восстановительные работы, это подходы к мосту 50 м и, соответственно, демонтаж обрушенного пролетного строения методом подрыва», — сказал Николай.

После названного им этапа планируется пролетное строение демонтировать и убрать с оси моста.

«Перебиваем для демонтажа и дальнейшей транспортировки этой металлической конструкции, потому что всю целиком ее унести невозможно. И для расчистки русла реки», — рассказал военнослужащий саперного подразделения Владимир.

Он отметил, что на данный момент для перебивания металлической конструкции заложено порядка трех килограмм тротила.

Ранее в этот день стало известно, что украинские войска с помощью артиллерии частично разрушили элитный поселок в Харьковской области, который расположен под Изюмом.

24 апреля корреспондент «Известий» показал разрушенный ВСУ мост в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Он рассказал, что украинские военные подорвали переправу через реку Красную, когда отступали.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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