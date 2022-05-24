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Литва организует тренинги для украинских военных и инструкторов

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Фото: РИА Новости
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В Литве будут помогать Украине тренингами для украинских военных и инструкторов. Кроме того, солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут лечить и принимать на реабилитацию. Эту информацию подтвердил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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«Мы и дальше будем обеспечивать Украину военной техникой», — приводятся его слова на странице ведомства в Twitter.

11 мая стало известно, что Германия и Нидерланды запустили программу по обучению украинских военнослужащих эксплуатации гаубиц PzH 2000.

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До этого, 9 мая, в Пентагоне допустили возможность увеличения числа инструкторов для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также стало известно, что США приступили к обучению украинских военнослужащих обслуживанию американских гаубиц, поставляемых Киеву.

22 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что спецслужбы стран НАТО под видом инструкторов из США, Великобритании и других государств участвуют в управлении боевыми действиями на Украине.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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