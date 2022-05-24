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Надземные переходы отремонтируют на территории Владивостока

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Во Владивостоке началась активная фаза ремонта надземных пешеходных переходов. Власти ищут подрядчиков для двух объектов.

Речь идет о переходах, расположенных на остановках общественного транспорта «Седанка» и «Академическая». Они позволяют безопасно перейти оживленную шестиполосную трассу. На текущий момент лестницы переходов крошатся. Восстановить объекты требуется до конца августа, пишет Vostokmedia.

Кроме того, подрядная организация завершает ремонт переходов на улице Некрасовской, в районе станции «Моргородок» и у школы №22. В начале весны специалисты привели в порядок переход на станции «Фабрика Заря». Помимо ремонта лестницы, рабочие обновили поликарбонатное покрытие.

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