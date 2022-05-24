Шойгу назвал причины разгула преступности на Украине

Освобождение уголовников и бесконтрольная раздача оружия на Украине привели к массовому разгулу преступности. Об этом во вторник, 24 мая, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Освобождение уголовников и бесконтрольная раздача оружия привели к массовым случаям насилия, грабежей и мародерства», — заявил Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он добавил, что националисты проводят показательные расстрелы, блокируют выход мирных граждан из городов, а также используют их в качестве живого щита.

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19 мая в Министерстве обороны РФ сообщили об оборудовании украинскими войсками опорных пунктов и размещении вооружения в школах и детских садах Краматорска, Славянска и Дружковки Донецкой Народной Республики (ДНР).

17 мая в Минобороны РФ рассказали, что в больницах Запорожья боевики украинского радикального националистического формирования «Айдар» оборудовали огневые позиции, персонал и пациентов удерживают в качестве живого щита.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республике сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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