Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии завод «Азот» в Северодонецке, по предварительной информации, есть погибшие. Об этом 24 мая сообщил «Луганскинформцентр» (ЛИЦ).

По словам местного жителя, в частности, заметны попадания по цеху контрольно-измерительных приборов.

«В цеху несколько рабочих погибли, несколько раненых», — сказал он ЛИЦ.

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Накануне сообщалось, что многоквартирный жилой дом и здание яслей повреждены в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела украинских военных. 22 мая стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Горловку в ДНР из ручных гранатометов и стрелкового вооружения.

Тогда же украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой Донецкой Народной Республики.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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