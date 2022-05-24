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Шойгу рассказал об угрозе создания Украиной ядерного оружия

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Фото: Global Look Press
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на прошедшем по видеосвязи заседании совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 24 мая рассказал об угрозе создания Украиной ядерного оружия.

«На ее территории была сформирована сеть из более чем 30 биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США. Документально подтверждено, что исследования проводились тайно, в нарушение взятых международных обязательств», — заявил Шойгу.

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Он также указал на то, что государства-участники Североатлантического альянса планомерно превращали Украину во враждебную к России: размещали на ее территории коалиционную военную инфраструктуру, активизировали усилия по вступлению в НАТО и стали использовать в качестве инструмента для давления на РФ.

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 17 мая заявил, что спецоперация РФ на Донбассе сорвала планы Запада по установлению контроля над Россией.

23 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о спецслужбах стран Североатлантического альянса, которые под видом инструкторов из различных западных государств управляли боевыми действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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