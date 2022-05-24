Участок улицы Зорге перекроют на три месяца в Ростове

В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта на нескольких улицах Западного жилмассива. Об этом сообщает департамент транспорта и автомобильных дорог.

С 25 мая по 27 августа ограничение введут на улице Зорге. Оно будет действовать на отрезке от пересечения с улицей Стачки до Благодатной.

В это же время запретят движение от дома № 177 по Благодатной до улицы Зорге. Как уточняет RostovGazeta, это участок дороги около клинической больницы.

С 25 по 31 мая ограничат движение по улице Мильчакова в створе улицы Благодатной и около дома № 166а по Благодатной. Также с 25 июня будет прекращено движение по улице 339-й Стрелковой дивизии, 12д. Оно продлится почти до середины июля.