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Военный эксперт оценил предложение Верховной рады убивать дезертиров

Военный эксперт Литовкин: предложение разрешить убивать дезертиров на Украине — попытка легализовать то, что и так происходит
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency
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Внесение в Верховную раду законопроекта, согласно которому украинским офицерам могут разрешить убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ, — это попытка легализовать то, что уже и так происходит. Такое мнение во вторник, 24 мая, в беседе с «Известиями» выразил военный эксперт Виктор Литовкин.

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Как отметил специалист, например, в составе радикальной националистической группировки «Азов» есть люди, которые «внимательно следят за теми, у кого начинается депрессия, кто пытается сдаться в плен и отделиться от остального состава, — таких расстреливают».

«Это попытка легализовать то, что уже происходит, чтобы в будущем не столкнуться с тем, что их привлекут к уголовной ответственности. На Украине реальной власти закона сейчас нет, там беззаконие. На фронте у командира больше прав, чем у любого другого представителя закона, его трудно привлечь», — выразил мнение Литовкин.

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Соответствующий законопроект внесла депутат Верховной рады, член партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая. На данный момент в документе указано, что «в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему». Проектом же предлагается исключить из документа последнюю часть фразы — «при этом не причиняя смерти военнослужащему».

20 мая из документов стало известно, что с начала российской специальной военной операции по защите Донбасса украинские военные дезертируют на южном направлении. В списках указаны имена более 40 украинских военнослужащих.

23 апреля в Минобороны РФ рассказали, что по состоянию на 29 марта более 860 военнослужащих Национальной гвардии Украины отказались выполнять приказы своего командования и дезертировали из частей. Это следовало из документов украинской стороны.

В середине февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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