«Подушка» и опасности

Последние 30 лет россияне рассматривали доллары как средство накопления и защиты от инфляции. Надо сказать, что политика Банка России и череда кризисов давали к этому все основания. На глазах экономически активного населения доллар в 1998 году за два месяца вырос в цене в три раза, а в 2014 году — более чем в полтора. Держать сбережения в наличных долларах было самым простым и доступным способом сохранения семейных средств от инфляции и «черных пятниц».

По оценкам ЦБ на октябрь прошлого года, на руках у граждан находилось порядка $85,8 млрд. За последние месяцы население, по данным регулятора, купило еще не менее $5 млрд. Таким образом, общий объем долларовой наличности составляет порядка $90 млрд, что является абсолютным рекордом в новейшей экономической истории страны. Чтобы понять значимость этой суммы, напомним, что строительство Крымского моста, одного из самых дорогих мостов в мире, обошлось примерно в $3,9 млрд по нынешнему курсу (228 млрд рублей).

Но если раньше доллар действительно был «подушкой безопасности», то сегодня ситуация меняется.

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Во-первых, Банк России создал ситуацию, которая приводит к снижению курса американской валюты. И оценить, насколько выгодно семья вложилась, купив доллар, к примеру, за 70 рублей, сегодня сложно. Возможность спекулятивного, на всплеске курса, выхода из иностранной валюты в настоящее время отсутствует.

Во-вторых, резко сократилась возможность использования валюты. Относительно небольшие сбережения семьи тратили во время зарубежных туров. Сегодня и эта статья расходов отпала.

И, наконец, третий, и самый основной риск. Он заключается в том, что эмитентом доллара являются Соединенные Штаты, совсем не дружественная нам страна. Как отмечает Financial Times, США используют доллар как экономическое оружие, направленное в настоящий момент в первую очередь против России. Но национальные экономики развивающихся стран это прекрасно понимают, и постепенно доля доллара как международной резервной валюты падает. Сегодня она не превышает 60%, это самый низкий показатель за последние 25 лет. Кстати, ученые отмечают, что в среднем доминирование валюты одной страны — мирового экономического лидера не превышает 100 лет. За это время формируется новый лидер. Такая судьба постигла в свое время португальский реал, испанский эскудо, голландский гульден и английский фунт стерлингов.

Закат доллара уже на пороге мировой экономики. Какие действия в этой ситуации может предпринять Федеральная резервная система США? В одной из самых авторитетных американских деловых газет The Wall Street Journal на днях появилась статья известного и уважаемого журналиста Маркоса Куналакиса о том, как нанести наибольший ущерб экономике России. Оказалось, что сделать это на удивление просто — следует запретить оборот стодолларовых купюр. Дело в том, что 80% валютных сбережений, по подсчетам американских финансистов, россияне хранят именно в купюрах этого достоинства. Избавление от валюты крупного номинала — подобно тому, как США прекратили выпуск купюр в 500, 1000 и 5000 долларов в 1969 году — не затронет финансовый рынок Америки, но вызовет серьезное экономическое недовольство населения России.

На первый взгляд эта мера кажется нереальной, но только на первый. Мир пребывает в состоянии политической и экономической трансформации, а в это время все средства борьбы хороши.

По оценкам «Золотого Инвест Клуба» всё больше людей в нашей стране за последние годы уходили до «долларового мышления» и выбирали в качестве альтернативы золотые монеты. В последние месяцы этот процесс ускорился, домохозяйства переводят все долларовые активы в золото.

Надо отметить, что Банк России поддерживает этот процесс. Так, ЦБ отменил НДС для физических лиц на золото в слитках. Единственный, но значимый недостаток такого рода инвестиций — существенная, до 20%, разница в цене при обратном выкупе. Это, кстати, может спустя некоторое время породить черный рынок слитков со всеми присущими ему рисками.

Кроме выпуска золотых слитков ЦБ чеканит инвестиционные монеты из золота. Их приобретение никогда не облагалось НДС и потому уже не первый год является хорошим вариантом для сохранения сбережений в самой консервативной, а потому надежной форме. К примеру, с момента выпуска первых золотых монет Банком России — а это было в 2006 году — цена на них выросла в 9,3 раза. А курс доллара по отношению к рублю — всего в 2,2. Проблема в том, что количество монет, выпускаемых Банком России, невелико. Так, по планам ЦБ в 2022 году золотых монет «Георгий Победоносец» будет выпущено всего 800 тыс. штук. А теперь сравним с объемом американской валюты, находящейся на руках у населения, чтобы понять, что таким путем дедолларизация займет годы. Которых у нас, скорее всего, для этого нет.

Автор — вице-президент Союза «Евразийский Бизнес Альянс» Евгений Шимановский

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