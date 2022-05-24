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Росприроднадзор подал иск на 94 млн рублей к «Ставропольмелиоводхозу»

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Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск на 93,8 млн рублей к ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжение по Ставропольскому краю» («Ставропольмелиоводхоз»).

Как сообщает NewsTracker, в материалах Арбитражного суда отсутствуют название водного объекта, которому был нанесен ущерб, а также сведения об обстоятельствах причинения вреда.

В ноябре 2021 года Росприроднадзор уже обращался в Арбитражный суд края с иском на аналогичную сумму. Тогда речь шла об ущербе, причиненном одной из веток Кумо-Манычского канала. Материалы еще находятся на рассмотрении.

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В марте 2022 года сообщалось, что в Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту загрязнения Чограйского водохранилища, одном из объектов ФГБУ «Управление Ставропольмелиоводхоз». Ущерб составил 70 млн рублей.

Всего на балансе управления находятся 15 водохранилищ, 40 регулирующих гидроузлов, 21 насосная станция, а также магистральные каналы протяженностью более 2,6 тыс. км.

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