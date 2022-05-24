Песков оценил идею Рогозина переименовать Курилы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил 24 мая предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о переименовании островов Курильского архипелага.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что это не является новым предложением. По его словам, подобную инициативу ранее выдвигали в Русском географическом обществе (РГО).

«Конечно, инициатива «с места», что называется, всегда приветствуется. Я же хочу вам напомнить давнюю инициативу, ей уже несколько лет, наверное. Инициативу РГО, как вам известно, президентом которой является [министр обороны РФ Сергей] Шойгу, а попечительский совет возглавляет президент [РФ Владимир] Путин. И как раз РГО была инициатором того, чтобы географические названия, когда речь идет об иностранных по этимологии названиях, все-таки меняли на наши, исконно русские. Поэтому такая инициатива РГО была», — рассказал Песков журналистам.

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Ранее в этот же день историк Борис Юлин, комментируя идею главы «Роскосмоса», отметил в беседе с «Известиями», что давать названия в честь кораблей проигранной войны, каких-либо событий или именами персонажей — не лучшая идея. По словам историка, если менять все названия, которые произошли не из русского языка, то тогда возможным представляется переименовать и Сахалин, и Москву.

С таким предложением Рогозин выступил днем ранее, 23 мая. Так, один из островов он предложил назвать Варягом, другой — Корейцем, а третий остров назвать в честь Всеволода Руднева. При этом группу островов Малой Курильской гряды он предложил назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев. Рогозин отметил, что подобные названия должны подчеркнуть принадлежность островов России.

22 апреля текущего года Япония впервые с 2003 года обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией территории. Такая формулировка указана в «Синей книге по дипломатии», в которой фиксируются важные вехи внешнеполитической деятельности страны.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя действия Токио, предложил членам японской администрации вспомнить Акт о безоговорочной капитуляции Японии 1945 года.

Песков же тогда подчеркнул в свою очередь, что четыре острова южной части Курил являются частью неотъемлемой территорией Российской Федерации.

До этого, 21 марта, Россия отказалась от переговоров с Японией по мирному договору. Решение было принято из-за недружественных действий со стороны Токио в отношении Москвы в связи с ситуацией на Украине.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.