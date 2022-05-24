В Кремле не видели итальянский план урегулирования на Украине

В Кремле пока не видели предложения Италии по урегулированию на Украине. Об этом сообщил во вторник, 24 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что надеется на доведение предложений по дипломатическим каналам.

«Нет, пока не видели [эти предложения со стороны Рима]. Мы надеемся, что по дипломатическим каналам [такой план] будет доведен до нас и мы сможем с ним ознакомиться», — ответил Песков.

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19 мая появилась информация о том, что Италия предложила ООН поэтапный план мирного урегулирования на Украине, начиная с прекращения огня и заканчивая договором по «спорным территориям» и общим многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе.

По данным газеты La Repubblica, документ подготовлен итальянским МИДом при участии председателя правительства. 18 мая он был направлен министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо генсеку ООН Антониу Гутерришу. С содержанием плана ознакомили и представителей стран «Большой семерки».

Также 19 мая в МИД России заявили о готовности вернуться к переговорам с Украиной, когда Киев выразит готовность к этому. В ведомстве напомнили, что процесс был прерван украинской стороной.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина, по сути, вышла из переговорного процесса с Россией. Ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило. Дипломат отметил, что Украина пытается размыть уже достигнутые в ходе переговоров с Россией договоренности.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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