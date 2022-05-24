Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

В Кремле не видели итальянский план урегулирования на Украине

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Giuseppe ''Pino'' Fama
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле пока не видели предложения Италии по урегулированию на Украине. Об этом сообщил во вторник, 24 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Надо срочно выработать новую концепцию европейской безопасности»
Экс-помощник Генсекретаря ООН Ганс-Кристоф граф фон Шпонек — о бессмысленности санкций и необходимости новой политики в ЕС

Он уточнил, что надеется на доведение предложений по дипломатическим каналам.

«Нет, пока не видели [эти предложения со стороны Рима]. Мы надеемся, что по дипломатическим каналам [такой план] будет доведен до нас и мы сможем с ним ознакомиться», — ответил Песков.

Реклама

19 мая появилась информация о том, что Италия предложила ООН поэтапный план мирного урегулирования на Украине, начиная с прекращения огня и заканчивая договором по «спорным территориям» и общим многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе.

По данным газеты La Repubblica, документ подготовлен итальянским МИДом при участии председателя правительства. 18 мая он был направлен министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо генсеку ООН Антониу Гутерришу. С содержанием плана ознакомили и представителей стран «Большой семерки».

Также 19 мая в МИД России заявили о готовности вернуться к переговорам с Украиной, когда Киев выразит готовность к этому. В ведомстве напомнили, что процесс был прерван украинской стороной.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина, по сути, вышла из переговорного процесса с Россией. Ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило. Дипломат отметил, что Украина пытается размыть уже достигнутые в ходе переговоров с Россией договоренности.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022