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Песков объяснил выбор Путина по кандидатуре нового главы МЧС России

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин лично хорошо знает Александра Куренкова, потому внес его кандидатуру на пост главы МЧС в Совет Федерации так скоро, как посчитал это целесообразным. Об этом заявил 24 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин хорошо лично знает Куренкова, и его выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции (главы МЧС. — Ред.)», — заявил Песков.

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Он также сообщил, что пока нет точных планов касаемо того, как именно Путин представит кандидатуру Куренкова — лично или по видеосвязи.

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Ранее в этот день комитеты Совета Федерации в ходе расширенного заседания поддержали кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС России. Его внес на рассмотрение вчера лично Владимир Путин, заявил 23 мая глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Пост временно исполняющего обязанности главы ведомства с 10 сентября 2021 года занимает Александр Чуприян. До него в этой должности был Евгений Зиничев.

Зиничев при трагических обстоятельствах погиб во время учений в Красноярском крае 8 сентября. Глава МЧС пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия.

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