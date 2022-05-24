Эксперты назвали самых популярных автопроизводителей у россиян

Эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» назвали самых популярных производителей автомобилей у россиян. Результатами во вторник, 24 мая, поделилась «Газета.Ru».

Предварительно они проанализировали сделки по продаже автомобилей онлайн за период с января по май текущего года.

В результате исследования выяснилось, что в Москве больше всего любят «японцев» (20%), вторую и третью позиции занимают машины из Южной Кореи (19%) и ФРГ (18%), четвертое место достается Китаю (16%). Москвичи отдали предпочтение в покупке онлайн Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 8 и KIA Rio. Водители Подмосковья склоняются к производителям Южной Кореи (33%), после — к Японии (22%) и Германии (14%). Популярнее всего в Московской области Nissan Qashqai, KIA Rio и Ford Focus.

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В Санкт-Петербурге больше всего доверяют немецким автопроизводителям (21%), затем Южной Корее (20%) и производителям из Франции (15%). Что касается покупок, петербуржцы любят приобретать Volkswagen Polo, Hyundai Creta и Skoda Rapid.

Россия (23%), Южная Корея (20%) и Япония (17%) — самые востребованные страны-автопроизводители в Башкортостане, там обычно приобретают LADA Granta, KIA Rio и Ford Focus.

В Нижегородской области предпочитают автопроизводителей из РФ (24%), Южной Кореи (24%), Германии (21%) и Китая (15%), выбирая Hyundai Solaris, Chery Tiggo 7 и Volkswagen Polo.

Регион России, где 32% ездят на отечественных авто, — Воронежская область. Водители этого региона ездят на таких авто, как LADA Vesta, Opel Astra и Ford Focus. После Воронежской следует Самарская область (30%). Второе и третье места по популярности в Самарском регионе разделяют производители из Южной Кореи и Японии (17%). В области обычно покупают Hyundai Solaris, KIA Spectra и LADA Priora.

В Краснодарском крае лидируют Южная Корея (23%), потом Германия (19%) и Япония (17%), а среди более востребованных машин — Hyundai Solaris, Renault Logan и Lada Granta. В Свердловской области чаще водители выбирают машины из Южной Кореи (29%), а ездят там люди обычно на KIA Rio, Ford Focus и LADA Kalina.

Днем ранее специалисты маркетингового автомобильного агентства Russian Automotive Market Research спрогнозировали спад продаж новых автомобилей в России на фоне антироссийских санкций.