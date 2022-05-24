Компания Deloitte продолжит работу в России под новым брендом

Отделения международной консалтинговой компании Deloitte в России и Белоруссии с 24 мая возобновят свою деятельность, но уже под новым названием «Деловые Решения и Технологии». Об этом заявила сама организация.

«С 24 мая 2022 года российская компания, ранее входившая в международную сеть Deloitte, продолжит работу в России и Белоруссии под собственным брендом «Деловые Решения и Технологии», — сообщили в пресс-службе организации.

Deloitte при этом в полном объеме продолжит оказывать клиентам аудиторские и консалтинговые услуги.

Реклама

Аудиторские компании наряду со многими другими зарубежными организациями начали массово приостанавливать свою деятельность на территории РФ и Белоруссии после начала проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса 24 февраля. Так, российский рынок в марте временно покинула компания KPMG, в которой из двух стран суммарно работает свыше 4,5 тыс. человек.

В том же месяце одна из крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний PwC также объявила о прекращении своей деятельности. Аналогичное решение приняла американская IT-компания Microsoft.