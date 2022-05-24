Реклама
Прямой эфир
Политика
В Кремле не видели итальянский план урегулирования на Украине
Экономика
Путин указал на открытость экономики РФ в новых реалиях
Общество
Песков объяснил выбор Путина по кандидатуре нового главы МЧС России
Мир
Шойгу рассказал об угрозе создания Украиной ядерного оружия
Мир
ВС России приступили к разминированию побережья Азовского моря в Мариуполе
Общество
Ритейлеры Apple начали закрывать часть своих магазинов в России
Мир
В ДНР сообщили о разминировании порта и акватории в Мариуполе
Мир
Прокуратура Молдавии не подтвердила данные о задержании Додона
Экономика
Путин подписал указ о снижении требования по продаже валютной выручки до 50%
Общество
Песков оценил идею Рогозина переименовать Курилы
Мир
В Кремле прокомментировали обыски у экс-президента Молдавии Додона
Сюжет:

Компания Deloitte продолжит работу в России под новым брендом

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ab
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отделения международной консалтинговой компании Deloitte в России и Белоруссии с 24 мая возобновят свою деятельность, но уже под новым названием «Деловые Решения и Технологии». Об этом заявила сама организация.

Не уходите мимо: с внешним управлением в иностранных компаниях повременят
Резонансный законопроект об уходящих из РФ корпорациях поставили на паузу, но не отказались от него

«С 24 мая 2022 года российская компания, ранее входившая в международную сеть Deloitte, продолжит работу в России и Белоруссии под собственным брендом «Деловые Решения и Технологии», — сообщили в пресс-службе организации.

Deloitte при этом в полном объеме продолжит оказывать клиентам аудиторские и консалтинговые услуги.

Реклама

Аудиторские компании наряду со многими другими зарубежными организациями начали массово приостанавливать свою деятельность на территории РФ и Белоруссии после начала проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса 24 февраля. Так, российский рынок в марте временно покинула компания KPMG, в которой из двух стран суммарно работает свыше 4,5 тыс. человек.

В том же месяце одна из крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний PwC также объявила о прекращении своей деятельности. Аналогичное решение приняла американская IT-компания Microsoft.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022