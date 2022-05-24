Суд заочно арестовал блогера Майкла Наки по делу о дискредитации ВС России

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Майкла Наки. Он обвиняется в распространении фейков о деятельности Вооруженных сил (ВС) РФ.

«В отношении Наки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ», — передает «Газета.Ru» решение суда.

До этого МВД России объявило Майкла Наки в розыск. Известно, что журналист вместе с основателем Telegram-канала «Сканер» Русланом Карпуком проходит по делу о «дискредитации ВС РФ» в ходе освещения украинского кризиса.

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17 мая правоохранители задержали в Санкт-Петербурге заместителя председателя городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кононова. Он также подозревается в дискредитации российской армии.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение заведомо ложной информации о ВС России. Нарушителю могут грозить лишение свободы или штраф.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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