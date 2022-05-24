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Финляндия и Швеция примут участие в саммите НАТО в Мадриде

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Фото: Global Look Press/Belga
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Финляндия и Швеция примут участие в саммите НАТО в Мадриде. Об этом сообщил во вторник, 24 мая председатель правительства Испании Педро Санчес.

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«Швеция и Финляндия примут участие во встрече НАТО на уровне глав государств и правительств в июне в Мадриде», — сказал Санчес на выступлении в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Очередной саммит НАТО пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня 2022 года. Встреча глав государств-участников продлится три дня вместо традиционных двух.

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18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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