Представители китайской делегации на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) не подтвердили, что они якобы после выступления президента Украины Владимира Зеленского не аплодировали и покинули зал. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что в ходе выступления украинского лидера члены делегации КНР вели переговоры с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролом.

Выступление Зеленского на форуме состоялось 23 апреля. Глава государства вновь подчеркнул, что Украина не готова идти на территориальные уступки, призвал к новым поставкам оружия на Украину и участию стран Запада в восстановлении страны после завершения конфликта.

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21 мая французская Le Figaro сообщила, что Зеленский заявил о «дипломатическом» пути разрешения конфликта, но добавил, что «Россия этого не хочет». Однако читатели издания раскритиковали заявления украинского лидера, отметив, что он постоянно меняет свою позицию: «Сегодня он хочет войны, а на следующий день говорит о переговорах». Это, по их мнению, объясняется тем, что президент Украины стал заложником между украинскими националистами и американцами.

В конце марта во время онлайн-выступления Зеленского в Генеральных штатах Нидерландов депутаты отказались слушать его речь, а в ходе выступления перед парламентом Греции возник скандал: Зеленский появился в компании двух боевиков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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