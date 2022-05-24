Четыре дома остались без воды из-за аварии в ижевском городке Металлургов

В ижевском городке Металлургов (Удмуртия) в результате повреждения чугунного трубопровода без воды остались четыре жилых дома. Об этом ИА «Сусанин» сообщили в пресс-службе «Ижводоканала».

Порыв воды произошел в районе дома № 21 по улице 50 лет ВЛКСМ. Информация о случившемся поступила в диспетчерскую в 5:05.

Аварийно-ремонтная бригада локализовала утечку. Для этого был отключен участок протяженностью 580 м. Без воды остались четыре жилых дома по улице 50 лет ВЛКСМ и несколько нежилых зданий на улице Металлистов.

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Около дома № 23 по улице 50 лет ВЛКСМ установлена бочка с водой. Отмечается, что около дома № 21 по той же улице находится водоразборная колонка.

Как сообщает Udm-info.ru, в результате порыва водопровода сильно размыло дорогу, часть асфальта провалилась. Вместе с покрытием под землю ушла припаркованная машина. Местным жителям придется искать пути объезда.

Сейчас рабочие «Ижводоканала» проводят раскопки, чтобы выяснить причины утечки и провести ремонт. Завершить работы планируется к 6 утра 25 мая.