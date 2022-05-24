При обследовании территории «Азовстали» пострадали четыре сапера МЧС ДНР

При обследовании открытой территории завода «Азовсталь» в Мариуполе пострадали четыре сапера МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 24 мая сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«При обследовании открытой территории завода «Азовсталь» на наличие взрывоопасных предметов произошел взрыв ВОП (взрывоопасного предмета. — Ред.), пострадали четверо сотрудников отряда пиротехнических работ МЧС ДНР», — сказано в сообщении.

Двое саперов в удовлетворительном состоянии доставлены в больницу. Один сотрудник находится на амбулаторном лечении. Четвертый сапер прооперирован, врачи фиксируют у него стабильно тяжелое состояние.

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Накануне в распоряжении «Известий» появились кадры с экшен-камеры, установленной на каске сапера, работающего на территории «Азовстали». Сообщалось, что в одном из бункеров был найден тубус от британской противотанковой управляемой ракеты NLAW. Боевики начинили ее тротиловыми шашками. В другом помещении саперы обнаружили шприцы, взрывающиеся при нажатии. Они были начинены неизвестным веществом белого цвета.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Позже российские саперные подразделения приступили к проведению инженерной разведки и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода. К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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