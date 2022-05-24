Сторожук назначен главным тренером футбольного клуба «Краснодар»

Александр Сторожук назначен на должность главного тренера футбольного клуба «Краснодар», ранее он был «исполняющим обязанности». Об этом 24 мая сообщила пресс-служба клуба.

В минувшем году Сторожук возглавил «Краснодар-2», а в начале 2022-го занял пост наставника основной команды. Его помощниками в новом сезоне станут старшие тренеры Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, тренер по физподготовке Антон Антонов и тренер по технике Антон Поправкин. С вратарями будет работать Михаил Савченко.

Под руководством Сторожука «Краснодар» занял четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, пишет «Спорт-Экспресс».

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Тренерскую карьеру Сторожук начал в футбольном клубе «Афипс» в 2015 году.

Накануне сообщалось, что Леонид Слуцкий сохранит пост главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин», несмотря на то что команда вылетела в Футбольную национальную лигу, заняв 15-е место в Российской премьер-лиге.