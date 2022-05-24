В Москве пройдет финал Всероссийского фестиваля молодой поэзии им. Леонида Филатова

30 мая в Москве в 19:00 при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в Центральном доме актера имени А. А. Яблочкиной состоится финал всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест».

Фестиваль, основанный в 2014 году поэтом и режиссером Владом Маленко, проводится в восьмой раз. За восемь лет он успел стать крупнейшим в России смотром молодых поэтов. Возраст участников составляет от 18 до 35 лет.

В этом году было подано более 2000 заявок на участие от авторов из почти всех регионов России, а также из зарубежья. Члены жюри по итогам интернет-отбора выбрали 102 автора, прошедших в длинный список фестиваля. Все они участвовали в очных турах, которые проходили в Москве. По результатам 10 очных туров, трех полуфиналов и зрительского голосования были отобраны 15 финалистов: Анна Долгарева (Москва), Константин Комаров (Екатеринбург), Елена Киселёва (Владивосток), Всеволод Волоколамский (Москва), Светлана Чмыхало (поселок Псебай), Михаил Токарев (Иркутск), Елизавета Табатчикова (Нижний Тагил), Алексей Шмелев (Москва), Ксения Аксёнова (Липецк), Евгений Дьяконов (Санкт-Петербург), Никита Мелихов (Волгоград), Дмитрий Попазов (Моздок), Стефания Данилова (Санкт-Петербург), Глеб Петров (Череповец), Инна Теплова (Калуга).

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«Финиширует восьмой «Филатов Фест. Весна 2022 года — исторически весна». Кому, как не поэтам, слышать время и отражать его колебания? Мы держим коллективную оборону великого свободного русского языка. Сильнейший состав участников, мощный ареопаг жюри. Финал обещает стать и захватывающим зрелищем, и соревнованием, и демонстрацией молодых поэтических сил. Зрителю и читателю повезет. Вот кто точно будет в выигрыше! Положение обязывает. «Филатов Фест» — главное событие в поэзии России. И даже миллион победителю на этом фоне не самое главное, хотя необыкновенно важное!» — делится поэт и режиссер Влад Маленко.

В состав жюри входят известные деятели культуры: поэты, писатели, представители театра, кино, общественные деятели. Председателем жюри финала неизменно является поэт, писатель Игорь Волгин.

На большом финале «Филатов Феста» выступят Дмитрий Певцов, группа «Ундервуд», Борис Березовский, группа TIHOTIHO, Алексей Вдовин, Дмитрий Воденников, Никита Высоцкий и Олег Митяев.

Основным отличием фестиваля является то, что организаторы создают социальные лифты для своих лауреатов и победителей. Например, самые яркие из них входят в команду организаторов и становятся артистами Московского театра поэтов.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.