Реклама
Прямой эфир

На ВДНХ открылась интерактивная выставка «Фанерон. Город мечты»

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В павильоне «Космос» на ВДНХ открылась интерактивная выставка для детей и подростков «Фанерон. Город мечты». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Площадка выставки разделена на два пространства — постоянную экспозицию с футуристическими инсталляциями и лабораторию. Одна из инсталляций экспозиции под названием «Дерево памяти» реагирует на касание световыми и визуальными импульсами. Другая позволит «перенестись» в комикс и стать его главным героем. Также на выставке можно поучаствовать в танцевальных батлах, турнире по аркадным играм и побывать в разных локациях с помощью VR-технологий.

Лаборатория «Фанерон Лаб» — это пространство, где желающие смогут создавать комиксы, учиться рисованию в необычных техниках, посещать воркшопы и лекции с приглашенными художниками, иллюстраторами и сценаристами. Идеи гостей будут реализовываться и станут частью экспозиции, в частности онлайн-площадки «Фанерона».

Реклама

«Многие уже успели познакомиться с проектом во время новогодних праздников — в формате молодежного творческого фестиваля в «Манеже». Он представлял собой город будущего, где дети и ребята постарше участвовали в тематических программах, посвященных искусству, архитектуре, спорту, моде и гастрономии. Интерактивная выставка оказалась настолько популярной, что ей решили предоставить постоянную площадку», — рассказала Сергунина.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022