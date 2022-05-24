На ВДНХ открылась интерактивная выставка «Фанерон. Город мечты»

В павильоне «Космос» на ВДНХ открылась интерактивная выставка для детей и подростков «Фанерон. Город мечты». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Площадка выставки разделена на два пространства — постоянную экспозицию с футуристическими инсталляциями и лабораторию. Одна из инсталляций экспозиции под названием «Дерево памяти» реагирует на касание световыми и визуальными импульсами. Другая позволит «перенестись» в комикс и стать его главным героем. Также на выставке можно поучаствовать в танцевальных батлах, турнире по аркадным играм и побывать в разных локациях с помощью VR-технологий.

Лаборатория «Фанерон Лаб» — это пространство, где желающие смогут создавать комиксы, учиться рисованию в необычных техниках, посещать воркшопы и лекции с приглашенными художниками, иллюстраторами и сценаристами. Идеи гостей будут реализовываться и станут частью экспозиции, в частности онлайн-площадки «Фанерона».

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«Многие уже успели познакомиться с проектом во время новогодних праздников — в формате молодежного творческого фестиваля в «Манеже». Он представлял собой город будущего, где дети и ребята постарше участвовали в тематических программах, посвященных искусству, архитектуре, спорту, моде и гастрономии. Интерактивная выставка оказалась настолько популярной, что ей решили предоставить постоянную площадку», — рассказала Сергунина.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.