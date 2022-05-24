Делегация Китая опровергла сообщения СМИ о том, что ее представители на Всемирном экономическом форуме в Давосе не стали аплодировать после выступления президента Украины Владимира Зеленского, а затем покинули зал.

Об этом агентство «Синьхуа» сообщает во вторник, 24 мая, со ссылкой на делегацию КНР.

В сообщении говорится, что во время выступления Зеленского китайская делегация вела переговоры с главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролем, передает RT.

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Накануне член палаты представителей США, республиканец Майкл Маккол сообщил, что после выступления Зеленского в Давосе китайская делегация не присоединилась к овациям и вскоре покинула зал, сообщается на сайте kp.ru.

По его мнению, китайская делегация тем самым послала «четкий сигнал», что «они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского».

Президент Украины во время онлайн-выступления призвал страны к участию в восстановлении его государства, введению эмбарго на российскую нефть, полному блокированию банков, IT-сектора РФ и выводу бизнеса из России.

21 мая французская Le Figaro написала, что Зеленский заявил о «дипломатическом» пути разрешения конфликта, но добавил, что «Россия этого не хочет». Однако читатели издания раскритиковали заявления украинского лидера, отметив, что он постоянно меняет свою позицию: «Сегодня он хочет войны, а на следующий день говорит о переговорах». Это, по их мнению, объясняется тем, что президент Украины стал заложником между украинскими националистами и американцами.

Кроме того, 19 мая французы возмутились выступлением Зеленского на открытии 75-го кинофестиваля в Каннах. Так, один из пользователей Сети подчеркнул, что Каннский фестиваль всегда олицетворял престиж Франции, но после этого выступления он пошатнулся.

Также украинского президента часто сравнивали с образом вездесущего Большого брата из романа Джорджа Оруэлла «1984» из-за частых появлений в информационном пространстве и разжигания ненависти.

В конце марта во время онлайн-выступления Зеленского в Генеральных штатах Нидерландов депутаты отказались слушать его речь, а в ходе выступления перед парламентом Греции возник скандал: Зеленский появился в компании двух боевиков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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