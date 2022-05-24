«РИА Новости»: греческие газовые компании перешли на оплату газа в рублях

Греческие компании, которые импортируют российский газ, перешли на новый порядок оплаты топлива в рублях. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, срок оплаты за апрельские поставки российского газа наступает 25 мая. Необходимо, чтобы деньги поступили на специальный счет 23 мая. Помимо этого требуется два дня на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой.

Отмечается, что на поставки из России приходится от 45 до 55% импорта газа в страну в зависимости от сезона. В Греции три основных импортера — DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. По мнению источника, заменить газ из РФ какими-либо другими источниками в ближайшие годы властям страны не удастся.

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14 мая агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложит своим импортерам газа решение, которое поможет избежать нарушения санкций при покупке газа в России. Отмечалось, что это решение будет также соответствовать и условиям Москвы касательно оплаты топлива.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Поручение российского лидера о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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