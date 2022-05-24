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«РИА Новости»: греческие газовые компании перешли на оплату газа в рублях

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Греческие компании, которые импортируют российский газ, перешли на новый порядок оплаты топлива в рублях. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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По словам собеседника агентства, срок оплаты за апрельские поставки российского газа наступает 25 мая. Необходимо, чтобы деньги поступили на специальный счет 23 мая. Помимо этого требуется два дня на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой.

Отмечается, что на поставки из России приходится от 45 до 55% импорта газа в страну в зависимости от сезона. В Греции три основных импортера — DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. По мнению источника, заменить газ из РФ какими-либо другими источниками в ближайшие годы властям страны не удастся.

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14 мая агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложит своим импортерам газа решение, которое поможет избежать нарушения санкций при покупке газа в России. Отмечалось, что это решение будет также соответствовать и условиям Москвы касательно оплаты топлива.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Поручение российского лидера о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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