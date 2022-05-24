BTV: Болгария поднимет на уровне Еврокомиссии вопрос об оплате российского газа в рублях

Министр энергетики Болгарии Александр Николов во вторник, 24 мая, заявил, что в ближайшее время страна проведет переговоры с Еврокомиссией (ЕК) о требовании России оплачивать газ в рублях.

По его словам, если Германия и Италия открывают счета в российской национальной валюте, то и другим странам не стоит упираться в данном вопросе.

«Это очень хороший вопрос, мы поднимем его на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы рассмотрим их и поймем, как это повлияет на всю систему», — заявил Николов в интервью BTV.

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14 мая агентство Bloomberg заявило, что ЕС предложит своим импортерам газа решение, которое поможет избежать нарушения санкций при покупке газа в России. Отмечалось, что это решение будет также соответствовать и условиям Москвы касательно оплаты топлива.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа «Булгаргаз» (Болгария) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях.

До этого, 30 марта, представитель правительства страны Лена Бориславова сообщила, что Болгария не намерена платить за российский газ рублями. Она подчеркивала, что позиция страны координируется на европейском уровне и основывается на непринятии нарушения действующего контракта на поставки газа, в котором указана оплата за газ в долларах и евро.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса.

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