Памятные медали начнут выдавать новорожденным в Мурманске

В Мурманске новорожденным будут выдавать памятные медали. Для проведения акции Дом культуры Ленинского округа уже заказал 5 тыс. медалей с надписью «Родившемуся в городе-герое Мурманске». Тендер разместили на портале госзакупок.

Так, чиновники заказали 2,5 тыс. медалей для новорожденных мальчиков и столько же — для появившихся на свет девочек. Их будут вручать в футлярах вместе со свидетельствами о рождении. Мальчики получат синие медали, а девочки — бордовые.

На закупку планируется потратить 3 млн рублей. Медали должны поставить до 30 ноября во Дворец культуры Ленинского округа Мурманска.

Реклама

ИА «Би-порт» отмечает, что Мурманская область входит в список регионов, где новорожденным вручают подарки. В наборы входят все необходимое для родивших мам.

Ранее сообщалось, что в Госдуме совместно с ведомствами и производителями прорабатывают возможность распространения подарка для новорожденных на все регионы страны, рассказала «Известиям» первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Это будет помощь как родителям, так и российским компаниям, выпускающим детские товары.