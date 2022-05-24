Курс доллара опустился ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года

Впервые с марта 2018 года курс доллара на Мосбирже опустился ниже 57 рублей. По данным торгов, 24 мая, по состоянию на 10:01 мск, курс доллара терял 1 руб. 25,75 копеек, опускаясь до 56,61 рубля.

В то же время курс евро снижался на 1 руб. 51 копеек, до 58,59 рубля.

Накануне курс евро на Мосбирже опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года. По состоянию на 16:25, евро достиг 58,8 рубля, доллар США котировался по 57,4 рубля.

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В то же время в Министерстве экономического развития РФ сообщили, что укрепление курса рубля дошло до пика. Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин сказал о том, что котировки доллара и евро приближаются к минимумам.

В свою очередь, доцент института экономики и финансов Государственного университета управления Артем Савостицкий заявил «Известиям», что резкое укрепление курса рубля может привести к Голландской болезни (эффект Гронингена), при котором усиления притока иностранной валюты приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и инфляции в долгосрочной перспективе.

До этого, 21 мая, в материале издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten отмечалось, что вопреки прогнозам, курс рубля показал положительную динамику роста и достиг рекордных значений за последние семь лет. По словам автора статьи, сохранять стабильность позволяют высокие доходы от продаж энергоносителей и укрепление торговых связей с Индией и Китаем.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств, добавил помощник президента.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.