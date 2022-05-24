Реклама
Прямой эфир
Общество
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 31 мая
Мир
ВСУ заминировали единственный выход из порта Херсона
Экономика
Аналитик допустил вытеснение доллара цифровыми валютами России и КНР
Мир
Украинские войска разрушили элитный поселок в Харьковской области
Общество
Ритейлеры Apple начали закрывать часть своих магазинов в России
Общество
Вильфанд пообещал москвичам потепление до 19 градусов на этой неделе
Мир
В Херсонской области заявили о желании региона стать субъектом РФ
Мир
Российский флаг подняли над главной площадью Мелитополя
Недвижимость
В мае новостройки в России перестали дорожать
Мир
Генпрокуратура Молдавии заявила об обысках в доме экс-президента Додона

Курс доллара опустился ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Впервые с марта 2018 года курс доллара на Мосбирже опустился ниже 57 рублей. По данным торгов, 24 мая, по состоянию на 10:01 мск, курс доллара терял 1 руб. 25,75 копеек, опускаясь до 56,61 рубля.

Как закалялся рубль: что стало причиной нового раунда укрепления нацвалюты
Эксперты ожидают, что для повышения бюджетных доходов ЦБ может пойти на досрочное снятие ограничений

В то же время курс евро снижался на 1 руб. 51 копеек, до 58,59 рубля.

Накануне курс евро на Мосбирже опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года. По состоянию на 16:25, евро достиг 58,8 рубля, доллар США котировался по 57,4 рубля.

Реклама

В то же время в Министерстве экономического развития РФ сообщили, что укрепление курса рубля дошло до пика. Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин сказал о том, что котировки доллара и евро приближаются к минимумам.

В свою очередь, доцент института экономики и финансов Государственного университета управления Артем Савостицкий заявил «Известиям», что резкое укрепление курса рубля может привести к Голландской болезни (эффект Гронингена), при котором усиления притока иностранной валюты приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и инфляции в долгосрочной перспективе.

До этого, 21 мая, в материале издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten отмечалось, что вопреки прогнозам, курс рубля показал положительную динамику роста и достиг рекордных значений за последние семь лет. По словам автора статьи, сохранять стабильность позволяют высокие доходы от продаж энергоносителей и укрепление торговых связей с Индией и Китаем.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств, добавил помощник президента.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022