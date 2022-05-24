Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России до 31 мая

Росавиации продлила временное ограничение полетов в 11 аэропортов, расположенных на юге и в центральной части России. Информация поступила от пресс-службы во вторник, 24 мая.

Так, запрет на передвижение воздушным транспортом осуществляется в городах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Перевозка пассажиров по рекомендации ведомства должна осуществляться через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Эти и остальные воздушные гавани продолжают работу в штатном режиме.

Реклама

Ограничения неоднократно продлевались. Так, 5 мая Росавиация сообщила, что мера будет действовать в 11 аэропортах до 13 мая, затем ее продлили до 19 мая. Авиакомпаниям и пассажирам так же предлагали искать альтернативные способы передвижения или иные аэропорты в других городах.

Еще 24 февраля, в день начала проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса и в связи с ухудшением обстановки в прилегающих к Украине регионах, функционирование 12 аэропортов было приостановлено.