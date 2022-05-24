Реклама
Прямой эфир

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России до 31 мая

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росавиации продлила временное ограничение полетов в 11 аэропортов, расположенных на юге и в центральной части России. Информация поступила от пресс-службы во вторник, 24 мая.

Затянуть небеса: в России планируют сокращения авиадиспетчеров
Какие антикризисные меры обсуждают в «Госкорпорации по ОрВД»

Так, запрет на передвижение воздушным транспортом осуществляется в городах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Перевозка пассажиров по рекомендации ведомства должна осуществляться через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Эти и остальные воздушные гавани продолжают работу в штатном режиме.

Реклама

Ограничения неоднократно продлевались. Так, 5 мая Росавиация сообщила, что мера будет действовать в 11 аэропортах до 13 мая, затем ее продлили до 19 мая. Авиакомпаниям и пассажирам так же предлагали искать альтернативные способы передвижения или иные аэропорты в других городах.

Еще 24 февраля, в день начала проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса и в связи с ухудшением обстановки в прилегающих к Украине регионах, функционирование 12 аэропортов было приостановлено.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022