Toyota приостановит работу 10 заводов в Японии

Toyota временно приостановит работу 10 заводов в Японии из-за сбоев в поставках комплектующих. Об этом во вторник, 24 мая, сообщила пресс-служба автоконцерна.

«В связи с нехваткой комплектующих на фоне локдауна в Шанхае нами было принято решение остановить работу некоторых наших заводов в мае и июне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 25 по 27 мая будут остановлены 16 линий на 10 заводах компании в Японии. Помимо этого еще четыре линии на трех заводах будут остановлены с 1 по 3 июня.

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18 марта Toyota приостановила работу 18 производственных линий на 11 заводах в Японии после землетрясения.

10 марта стало известно, что Toyota временно прекратит выпуск своих автомобилей в России и их экспорт в страну из-за сложностей со снабжением. Тем не менее в компании заявили, что планов по закрытию российского завода бренда нет, работа просто приостановлена.