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Греческие импортеры перешли на оплату российского газа рублями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Греческие компании — импортеры российского газа перешли на оплату в рублях. Об этом сообщил во вторник, 24 мая, источник «РИА Новости».

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«Срок оплаты за апрельские поставки газа наступает 25 мая. Поэтому нужно, чтобы деньги поступили на спецсчет 23 мая», — пояснил источник.

При этом источник информации уточнил, что два дня будет требоваться на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой. Для этого оплата в евро должна поступить 23 мая.

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Отмечается, что в стране три ключевых импортера — DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas и все они перешли на новый способ оплаты.

Из России импортируется от 45 до 55% газа в зависимости от сезона.

Подчеркивается, что специалисты убеждены в отсутствии возможности заменить российский газ какими-либо другими источниками в ближайшие годы.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Поручение российского лидера о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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