Жители Татарстана останутся без майского меда из-за холодной весны

В Татарстане пчеловоды рискуют остаться без меда. Причина — холодная погода в мае. Из-за этого пчелы не могут опылять растения.

Inkazan.ru со ссылкой на специалиста по пчеловодству и аквакультуре Тукаевского района Светлану Латыпову пишет, что обычно пчелы вылетают из ульев в теплые солнечные дни, однако все это время они не покидают свои дома. Специалист отметила, что майский мед бывает редко, но в 2021 году его собирали многие местные пчеловоды.

Кроме того, отсутствие пчел может сказаться на урожае и качестве яблок, груш, слив, вишни, малины и других плодово-ягодных растений, поскольку и урожай, и качество напрямую зависят от опыления цветков, которые появляются именно сейчас. Без участия пчел неизвестно, сколько соберут садоводы летом и осенью.

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Между тем, по данным Гидрометцентра Татарстана, которые приводит ИА «Татар-информ», в республике сохранится достаточно холодная и неустойчивая погода. В ночные и утренние часы ожидаются небольшие дожди, а в отдельных районах, включая Казань, с мокрым снегом.

В светлое время суток к низким температурам добавится ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с. В некоторых районах на почве и в воздухе возможны заморозки до –2 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +15 градусов. Тепло вернется в республику лишь на выходных.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что потепление до 19 градусов придет в Москву в четверг, 26 мая.