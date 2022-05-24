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Ритейлеры Apple начали закрывать часть своих магазинов в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Оператор розничных магазинов Apple, сеть re:Store, входящая в Inventive Retail Group, приступила к закрытию ряда своих магазинов на территории России.

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«Ритейлер договаривается с собственниками помещений о приостановке работы и окончательно закрывает только точки, где не удается договориться об арендных каникулах или скидках», — рассказал «Коммерсанту» один из источников, указав на необходимость компании решить проблемы с логистикой.

По другим сведениям, re:Store хочет попытаться наладить параллельный импорт. При этом официальных комментариев от компании в настоящий момент нет.

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В различных городах России в общем временно приостановили свою деятельность 87 магазинов.

18 мая Apple заявила, что не станет поставлять в Россию новые гаджеты, продемонстрированные на весенней презентации. Продажа и поставки уже выпущенных ранее устройств также недоступны, хотя компания и не принимала решения покинуть рынок РФ.

На фоне операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, Россия столкнулась с санкциями стран Запада. Некоторые компании приняли решение покинуть рынок РФ, при этом ряд из них уже вернулся в страну под другими брендами, продав свой бизнес.

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