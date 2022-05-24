Военкор «Известий» сообщил об артподготовке на Авдеевском направлении ДНР

Артподготовка ведется на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом 24 мая сообщил военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Накануне в районе Авдеевки и Красного Лимана силы ДНР возобновили активные наступательные действия. Как рассказал первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, боевые действия также ведутся в районе города Гуляйполе в Запорожской области и Угледара на западе ДНР.

Авдеевка расположена к северо-западу от Донецка и является важным пунктом: именно там сосредоточена одна из самых крупных группировок украинских боевиков в республике. Из Авдеевки ВСУ последние восемь лет обстреливали Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

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Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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