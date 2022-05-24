Возбуждено дело по факту кражи из российского представительства TikTok

Уголовное дело возбуждено после кражи техники на сумму более чем 2,1 млн рублей из офиса юридического лица TikTok в России. Об этом ТАСС во вторник, 24 мая, сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Материальный ущерб составил 2 167 610 рублей.

О краже из московского офиса TikTok стало известно 21 мая. Установлено, что неизвестные проникли в офис ООО «Тикток рус» на Большой Якиманке 27 апреля и похитили технику фирмы Apple.

26 апреля мировой суд Москвы назначил административный штраф социальной сети TikTok в размере 2 млн рублей за отказ удалять запрещенный в России материал, речь идет о пропаганде сексуальных меньшинств.