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Возбуждено дело по факту кражи из российского представительства TikTok

Дело возбуждено после кражи техники на 2 млн рублей из российского представительства TikTok
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Ying
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Уголовное дело возбуждено после кражи техники на сумму более чем 2,1 млн рублей из офиса юридического лица TikTok в России. Об этом ТАСС во вторник, 24 мая, сообщил источник в правоохранительных органах.

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Собеседник агентства рассказал, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Материальный ущерб составил 2 167 610 рублей.

О краже из московского офиса TikTok стало известно 21 мая. Установлено, что неизвестные проникли в офис ООО «Тикток рус» на Большой Якиманке 27 апреля и похитили технику фирмы Apple.

26 апреля мировой суд Москвы назначил административный штраф социальной сети TikTok в размере 2 млн рублей за отказ удалять запрещенный в России материал, речь идет о пропаганде сексуальных меньшинств.

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