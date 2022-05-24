Российский флаг подняли над главной площадью Мелитополя

Флаг Российской Федерации подняли в освобожденном еще в середине марта от украинских националистов городе Мелитополе, расположенном на юге Запорожской области Украины. Российский триколор подняли над главной площадью города — площадью Победы.

18 мая корреспондент телеканала «Известия» Мери Бадунц сообщила, что в Мелитиполе начало действовать первое отделение российского банка, где предприниматели и организации теперь смогут открывать счета в рублях. Банковские операции в скором времени будут доступны и населению.

Также жители города начали расплачиваться в магазинах рублями наравне с гривнами.

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16 мая Министерство обороны РФ сообщило, что из России на территорию Мелитопольского района Запорожской области доставили 55 т гуманитарной помощи. В состав наборов вошли мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай, а также предметы гигиены и товары первой необходимости.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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