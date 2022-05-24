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СБУ использовала Telegram для наводки ударов по российским военным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинские спецслужбы использовали Telegram для наводки ударов по позициям Вооруженных сил РФ. Для этого они организовывали в мессенджере закрытые чаты, создавая «шпионскую сеть». Об этом 24 мая сообщили источники в силовых структурах.

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«В небольших городах типа Новой Каховки, которые бросили украинские войска, сотрудники СБУ набирали агентов прямо из соцсетей. Активные пользователи, которые много и эмоционально писали про Украину с позиций «украинского патриота», попадали на заметку спецслужб. После этого они получали в свой личный чат сообщение, приглашающее к сотрудничеству. Таким образом, была создана шпионская сеть», — цитирует своего собеседника «РИА Новости».

Среди задержанных участников чатов оказался житель Новой Каховки Виталий Чуприна. По его словам, приглашение в закрытый чат он получил от СБУ в начале апреля.

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«В этом сообщении была ссылка на Telegram-группу, в которой размещалась информация о движении российских войск и их местах дислокации. Я вступил в эту Telegram-группу и с начала апреля по 10 мая передал 12 раз информацию о местонахождении российских войск и сепаратистов», — рассказал он.

Он отметил, что кураторы этих чатов периодически давали обратную связь. Они присылали сообщения о том, что благодаря их шпионской деятельности были нанесены по позициям ВС РФ удары. По словам задержанного, администраторами таких групп часто выступали представители неонацистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ).

«Эти люди, которые втянули меня, использовали мою активную позицию, фактически сыграли на психологии, подбадривали, говорили, что это хорошо, что так правильно и нужно делать и что гибель «сепаратистов», а по сути, мирных жителей — это необходимая мера, чтобы достичь победы, как они говорили», — добавил задержанный, выразив сожаление, что вступил в эту группу.

21 мая сообщалось, что в Херсонской области был ликвидирован агент СБУ, который передавал данные о расположении российских войск и планировал нападения. При задержании он открыл стрельбу и хотел применить гранату.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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