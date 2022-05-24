Мирная жительница получила ранение при обстреле Ясиноватой

В городе Ясиноватая под обстрел попала мирная жительница, она ранена. Об этом сообщило во вторник, 24 мая, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1967 г.р. в результате обстрела ВФУ н.п. Ясиноватая», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В сообщении также отмечается, что к западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

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15 мая в ДНР сообщили о ранении шести мирных жителей при обстреле ВСУ. Отмечалось, что в населенном пункте Павловка пострадал мужчина в возрасте 60 лет, в Никольском — мужчина 56 лет, во Владимировке — мальчик 14 лет и женщина 87 лет, в Волновахском районе — мужчина 68 лет.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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