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Маршрутка с пассажирами перевернулась в Новосибирске

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В Новосибирске 24 мая произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. В результате столкновения с автомобилем Mazda маршрутка перевернулась.

VN.ru пишет, что авария случилась на улице Станционной, напротив Экспоцентра. Травмы получили несколько пассажиров, в том числе ребенок. По словам свидетелей случившегося, восемь человек пострадали.

Кто спровоцировал столкновение, пока не известно. Это установят сотрудники дорожной полиции.

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Агентство отмечает, что ДТП с участием маршрутных такси происходят в Новосибирской области довольно часто. Так, 18 мая маршрутка с пассажирами загорелась в Бердске. Пожарные расчеты прибыли за считаные минуты, но автомобиль обгорел. Пассажиры успели вовремя выйти.

Ранее сообщалось, что в Омске грузовой автомобиль столкнулся с маршруткой. Четверо взрослых и один ребенок получили травмы. По данным ГИБДД, водитель грузовика Volvo не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Газелью». После этого маршрутка влетела в «Ладу».

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