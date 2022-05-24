Аналитик допустил вытеснение доллара цифровыми валютами России и КНР

Отключение «неугодных» государств от долларовой системы, а также заморозка российских валютных резервов привели к ослаблению веры в доллар. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев во вторник, 24 мая, допустил закрепление за цифровыми рублем и юанем статуса валюты будущего.

«Лидером по внедрению своей цифровой валюты является Китай. Цифровой юань тестируется с 2020 года и охватывает уже 140 млн человек, или десятую часть населения КНР», — сообщил эксперт агентству «Прайм» с указанием на постепенное ослабление роли доллара как влиятельной валюты.

По словам Васильева, переход от долларо-центричной системы может занять до 10 лет, но процесс уже запущен, так как ряд российских банков в 2022 году инициировал эксперименты с цифровым рублем. Позднее Центробанк предоставит дорожную карту по внедрению новой валюты, которая впоследствии станет массовым платежным средством. Рубль наряду с китайским юанем попросту вытеснит доллар.

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Накануне, 23 мая, доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Артем Савостицкий указал на то, что за три месяца неприкрытого экономического давления на Россию у Запада так и не получилось нанести финансовой системе технического поражения.

Тогда же специалисты Министерства экономического развития РФ указали на то, что укрепление курса рубля достигло своего пикового уровня. Теперь импорт и потоки капитала должны будут пройти процесс адаптации к по-новому сформированным условиям. Ключевую роль в процессе продолжает играть снижение ключевой ставки ЦБ. Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин обратил внимание на снижение котировок доллара и евро до минимальных отметок.