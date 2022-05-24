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Затонувшее в апреле круизное судно на севере Японии снова упало на дно

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Затонувшее в конце апреля на севере Японии круизное судно KAZU 1, подъем которого был начат накануне, снова упало на дно. Об этом сообщает 23 мая телеканал NHK.

Сначала судно подняли с 120-метровой глубины на 100 м, после чего начали буксировать на мелководье. Однако утром во вторник компания Nippon Salvage, которая занимается этой операцией, сообщила, что корпус судна вновь упал на дно.

Отмечается, что судно теперь находится на глубине 180 м.

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Судно отправило сигнал о бедствии утром 23 апреля, после чего связь с экипажем была потеряна. На борту KAZU-1 находились 26 человек, включая двух детей. По информации портала Iza, экипаж и пассажиры находились на момент затопления судна в спасательных жилетах. После чего к предполагаемому месту затопления судна отправились два вертолета и патрульные суда, спустя несколько часов к поискам присоединились военные.

На следующий день японские медики подтвердили смерть 10 человек с утонувшего судна. Спустя еще одни сутки спасатели обнаружили еще шесть погибших, среди которых был ребенок.

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